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Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Источник:
Sibnet.ru
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Актер Майкл Гэмбон в роли Дамблдора
Фото: © кадр из фильма «Гарри Поттер и Орден Феникса»

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли волшебника Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер на 83 году жизни.

Гэмбон скончался в окружении семьи в больнице в результате осложнений, вызванных пневмонией, сообщает The Independent со ссылкой на семью актера.

Начал свою карьеру в Британском Национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. В кино дебютировал с фильмом «Отелло» (1965 года), но наиболее активно снимался с 1990-х годов. Четырежды получил телепремию BAFTA как лучший актер, был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II в 1999 году за заслуги перед драматическим искусством.

Гэмбон играл директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, начиная с третьего фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Он заменил Ричарда Харриса, ушедшего из жизни в 2002 году.

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Топ комментариев

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))