Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон

Ирландский и британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли волшебника Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, умер на 83 году жизни.

Гэмбон скончался в окружении семьи в больнице в результате осложнений, вызванных пневмонией, сообщает The Independent со ссылкой на семью актера.

Начал свою карьеру в Британском Национальном театре, которым руководил Лоренс Оливье. В кино дебютировал с фильмом «Отелло» (1965 года), но наиболее активно снимался с 1990-х годов. Четырежды получил телепремию BAFTA как лучший актер, был номинирован на премии «Эмми» и «Золотой глобус».

Был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II в 1999 году за заслуги перед драматическим искусством.

Гэмбон играл директора Хогвартса Альбуса Дамблдора, начиная с третьего фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана». Он заменил Ричарда Харриса, ушедшего из жизни в 2002 году.