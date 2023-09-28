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Кадыров перепутал авто Aurus с танком Abrams

Источник:
Sibnet.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров перепутал российский автомобиль Aurus с американским танком Abrams во время беседы с президентом России Владимиром Путиным.

«Каждый день уничтожаем технику. Никакие "аурусы"..."абрамусы" как называют их танки, не страшны. Я считаю, что мы им делаем рекламу», — говорит Кадыров на видео, опубликованном телеграм-каналом RIA_Kremlinpool.

Президент России провел рабочую встречу с главой Чечни в четверг. Путин предложил обсудить экономическую и социальную ситуацию в республике, отметив, что она положительная.

Кадыров в ответ рассказал о чеченских бойцах в зоне СВО. Глава государства передал им «самые наилучшие пожелания».

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Политика #Россия
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cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))