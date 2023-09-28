Названы сроки тотального вымирания человечества

Люди вместе с млекопитающими вымрут через 250 миллионов лет, спрогнозировали ученые Бристольского университета.

Исследователи считают, что жизнь на Земле погибнет в гигантской «теплице», в которую превратится планета после увеличения светимости Солнца. В определенный момент поглощенная солнечная радиация превысит выбросы тепла.

Согласно гипотезе ученых, через 250 миллионов лет все континенты сойдутся в один суперконтинент — Пангея Ультима. В результате материки будут представлять собой горячую и практически непригодную для жизни сушу, пишет Nature Geoscience.

Сдвиг тектонических плит спровоцирует частые выбросы углекислого газа, что в свою очередь приведет к нагреванию планеты. Увеличение естественной яркости Солнца еще больше повысит температуру на Земле.

Пригодными для жизни млекопитающих в таких условиях останутся лишь 8-10% суши. Ряд видов смогут приспособиться, однако человек сможет выжить только в том случае, если создаст искусственную среду с контролируемым климатом и воспроизводимыми ресурсами.