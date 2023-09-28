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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поблагодарил Кадырова за чеченских бойцов

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, сражающимся на передовой.

«Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте. Семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, уверен, хорошо, мужественно, героически», — сказал Путин.

Президент России порадовался, что у чеченских подразделений сложились хорошие контакты с другими формированиями и с вышестоящими звеньями. Кадыров отметил, что бойцы находятся в хорошем расположении духа, все их вопросы и проблемы решаются.

«Никакие Abrams танки не страшны <...> А так, сегодня у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю — как и что. Абсолютно все их вопросы решаемы, их проблемы — нету связи, техника <...> Мы от начала и на сегодняшний день купили одну тысячу с чем-то бронированных машин», — сказал Кадыров.

Он сообщил, что регион, которым он руководит, единственный в России сформировал пять полков и три батальона, и все они сегодня участвуют в спецоперации.


Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Россия
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