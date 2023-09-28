Нейросеть научили видеть сны для улучшения решений

Разработчики «Лаборатории Касперского» создали нейросеть с функцией сна — во время него она анализирует свои дневные решения, чтобы улучшить выдачу.

Такие спайковые нейросети работают с событиями, на них можно строить элементы памяти, внимания, искусственный интеллект будущего, пояснил руководитель отдела развития технологий «Лаборатории Касперского» Андрей Лаврентьев.

«Вот прошел день, пришла куча информации, система ее переварила. Нейросеть выдает решение, которое необходимо принять немедленно, а не через час. Это решение может быть не самым оптимальным», — отметил эксперт.

При этом если нейросеть имеет возможность вернуться назад и снова провести анализ, используя дополнительные объемы информации, решение могло быть иным. Функция сна позволяет платформе заниматься постанализом и принимать более взвешенные решения.

Спайковые или импульсные нейронные сети используют для обработки информации биологически реалистичные модели нейронов. Это открывает дополнительные возможности для их самообучения.