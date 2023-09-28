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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Французский танкист назвал простой способ уничтожить Abrams

Источник:
РИА Новости
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Американские танки Abrams очень капризны в обслуживании и могут запросто выйти из строя из-за некачественного обслуживания, сообщил бывший командир батальона танков Leclerc французской армии Ян Буавен.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — цитирует РИА Новости Буавена.

Он добавил, что еще одну существенную проблему для боеспособности танка представляет уязвимое для противотанковых средств размещение боекомплекта в кормовой нише башни.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что первые танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе. Всего Белый дом обещал передать 31 единицу техники. По данным СМИ, в первую партию войдут десять машин.

Тема: Военная операция на Украине
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