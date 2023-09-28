Госдолг Украины вырос до космического уровня — $134 млрд

Госдолг Украины в августе вырос на миллиард долларов и достиг почти 134 миллиардов долларов, сообщило Министерство финансов страны.

В конце августа сообщалось, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда. Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров предполагал, что объем госдолга Украины к концу года может вырасти до рекордных 173 миллиардов долларов.

«В течение августа сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 1,01 миллиарда долларов. По состоянию на 31 августа 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 133,93 миллиарда долларов», — приводит РИА Новости данные Минфина Украины.

Международный валютный фонд (МВФ) в конце июня прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%.