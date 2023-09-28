Новый сезон сериала «Первый отдел» покажут на НТВ

Новый сезон детектива «Первый отдел» об опасных буднях сотрудников Следственного комитета России выйдет на НТВ 2 октября.

В новом, третьем сезоне давние друзья и коллеги Юрий Брагин (Иван Колесников) и Михаил Шибанов (Сергей Жарков) будут расследовать самые сложные и серьезные уголовные дела.

В третьем сезоне Шибанов встретит «любовь всей своей жизни», успешную предпринимательницу Ольгу. А Брагин наоборот ждут проблемы в семье.

Третий сезон сериала «Первый отдел» стартует с понедельника, 2 октября, в 20.00 на НТВ.