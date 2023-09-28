АвтоВАЗ запустил продажи онлайн по заводской цене

АвтоВАЗ запустил онлайн-продажи автомобилей Lada по заводским ценам, сообщила пресс-служба компании. Обязательные условия — предоплата и оформление кредита.

Сейчас в онлайн-витрине по заводской цене представлены самый доступный в России автомобиль Lada Granta в комплектации Standart (669,9 тысячи рублей) и спортивная версия модели Drive Active (от 1,017 миллиона рублей).

Обязательным условием приобретения автомобиля по заводской цене является внесение предоплаты в размере 10 тысяч рублей и оформление кредита.

Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по программе, проходят в одном из трех дилерских центров «Центральная СТО» в Тольятти.