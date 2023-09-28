Большинство сибиряков хранят сбережения в наличных

Почти 60% сибиряков предпочитают делать свои сбережения в наличных рублях, долларах, евро и альтернативных валютах, сообщает банк «Открытие» и брокер ВТБ.

В структуре сбережений сибиряков инвестиции и накопления занимают все еще меньшую долю, чем наличные деньги. Так, 49% сберегают свои средства в наличных рублях, еще 9% — в наличных долларах и евро, еще 1% — в других валютах (юани, йены).

В то время как 38% держат деньги на вкладе или накопительном счете, 12% инвестируют в ценные бумаги российских компаний, 8%— в крупные покупки (автомобили, технику и т.п.), по 6% – в государственные ценные бумаги, золотые слитки, монеты и обезличенные металлические счета и ПИФы, 5% — в недвижимость в России и за границей.

Главными стимулами инвестирования и накопления денег респонденты считают желание подстраховаться и накопить «подушку безопасности», стремление увеличить доход и повысить качество жизни.