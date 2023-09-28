Нагорно‑Карабахская республика прекратила существование

Нагорный Карабах официально прекратит свое существование с 1 января 2024 года, такой указ подписал президент непризнанной республики Самвел Шахраманян. Фактически же с публикацией указа республика уже прекратила свое существование.

«Принято решение: распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

В документе подчеркивается, что это делается исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Карабаха и с учетом договоренности с Азербайджаном, достигнутой при посредничестве российских миротворцев.

В соответствии с ней всем жителям Нагорного Карабаха, в том числе и сложившим оружие военным, обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд по Лачинскому коридору.

Населению Нагорного Карабаха, в том числе тем, кто находится за его пределами, предлагается ознакомиться с условиями реинтеграции, которые предоставит Азербайджан, чтобы в дальнейшем самостоятельно принять решение о возможности остаться в регионе.

Азербайджан 19 сентября объявил о начале в Карабахе «антитеррористической операции» восстановления конституционного строя в Нагорном Карабахе. Власти Армении защищать непризнанную республику с армянским населением отказались.