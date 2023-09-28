Лавров заявил о готовности говорить с Киевом с учетом реалий

Москва готова вести переговоры по Украине, но с учетом реалий на земле и интересов российской безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Россия не допустит создание на границах России враждебного нацистского режима, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил, что это режим «открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями».

Глава МИД России ранее отмечал, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться.