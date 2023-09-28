Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта»

Роскомнадзор увидел в фильме «Айта» неравенство героев по национальному признаку и Минкульт отозвал у картины прокатное удостоверение.

Фильм «Айта» рассказывает о смерти школьницы после вечеринки с одноклассниками. Девочка оставляет записку с именем Афоня, и подозрение в ее убийстве падает на полицейского по имени Афанасий, в машине которого она была в тот вечер.

Фильм снял якутский режиссер Степан Бурнашев. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что смотрел это кино, но не увидел в нем неравенства по национальному признаку, сообщает «Ямал. Медиа».