НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма «Айта»

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Фото: © кадр из фильма «Айта»

Роскомнадзор увидел в фильме «Айта» неравенство героев по национальному признаку и Минкульт отозвал у картины прокатное удостоверение.

Фильм «Айта» рассказывает о смерти школьницы после вечеринки с одноклассниками. Девочка оставляет записку с именем Афоня, и подозрение в ее убийстве падает на полицейского по имени Афанасий, в машине которого она была в тот вечер.

Фильм снял якутский режиссер Степан Бурнашев. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что смотрел это кино, но не увидел в нем неравенства по национальному признаку, сообщает «Ямал. Медиа».

Еще по теме
Российская драма «1993» вышла в прокат
Голливудские сценаристы прекратили забастовку
Скорсезе заявил о вымирании настоящего кино
«Союзмультфильм» выпустит новогодний фильм про принцесс
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Глава комитета по развитию НАТО призвал разбомбить Белград
Обсуждение (0)
Картина дня
США задумали разжечь новые очаги борьбы с Россией
Лавров процитировал Тютчева о схватке России с Западом
Набиуллина высказалась против «китайского пути» в финансах
Американский профессор назвал главный просчет США с Россией
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного
20
Россия накажет Украину за применение ракет ATACMS