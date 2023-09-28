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Набиуллина высказалась против «китайского пути» в финансах

Источник:
Sibnet.ru
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против китайской модели для финансового рынка России, отметив, что это путь назад.

Глава Минэкономики Максим Решетников в качестве решения проблемы высокой волатильности рубля и инфляции предложил изучить китайский опыт, в котором рынок подразделяется на внутренний и внешний. Он назвал это «мембраной».

«Кто нам предлагает вот это использовать, наверное, забывают посмотреть, что Китай уже несколько десятилетий, два десятилетия как минимум, пытается либерализовать движение капитала, финансовые рынки и так далее. Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — заявила председатель ЦБ на лекции на экономическом факультете МГУ.

По ее словам, ни один опыт «нельзя скопировать». «Я думаю, все это прекрасно знают, везде различаются условия», — сказала она.

В качестве примера таких различий Набиуллина привела факторы китайской экономической системы — управляемый курс, множественность процентных ставок, ограничение на движение капитала.

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Экономика #Деньги
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