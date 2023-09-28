Американский профессор назвал главный просчет США с Россией

Соединенные Штаты своими чрезмерными санкциями против России оттолкнули от себя весь мир — это главный просчет Вашингтона, считает профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Мы думали, что сможем победить русских. <…> Мы думали, что наши санкции поставят Россию на колени ­­— и это был просчет», — цитирует ТАСС профессора.

По его словам, Вашингтон «любит санкции», и когда США решили вмешаться в украинский конфликт, под их рестрикциями «находилось уже полмира».

«Но если внимательно изучить историю санкций, то обычно они не работают и с такими странами, как Россия, ограничения вряд ли эффективны. <...> США ведут себя настолько неуклюже, что отталкивают от себя страны по всему миру», — отметил Миршаймер.