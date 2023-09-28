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Российские компании бросились нанимать самозанятых

Источник:
Sibnet.ru
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Курьер
Фото: © Sibnet.ru

Спрос на самозанятых вырос на четверть в этом году, так бизнес экономит на налогах, так как за эту категорию работников не надо платить страховые взносы.

Более 14 тысяч вакансий для самозанятых открыли работодатели в этом году, год назад их было только 11 тысяч, говорится в исследовании hh.ru и YouDo. Самая популярная область, в которой компании ищут эту категорию работников, — транспорт и логистика.

При этом 61% опрошенных самозанятых сообщили, что их доходы значительно выросли по сравнению с прошлым годом. У 23% заработки увеличились незначительно, у 11% остались на прежнем уровне, лишь у 5% снизились.

Согласно исследованию, самое привлекательное для компаний в сотрудничестве с самозанятыми — простота работы, эффективное выполнение задач, легкое оформление и отсутствие необходимости нанимать под разовые услуги человека в штат.

Плюсы и минусы самозанятости

Эксперты рассказали «Известиям», что таким образом бизнес оптимизирует налоговую нагрузку, поскольку за работающих на себя не нужно платить страховые взносы. Кроме того, их привлекают для сезонных задач в условиях дефицита кадров. При этом самозанятые, в отличие от устроенных по трудовому договору, лишены отпусков и больничных. Бизнес ожидает, что число контрактов с работающими на себя будет только расти.

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