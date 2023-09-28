Киев признал, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблем ВСУ

Поставки дальнобойных ракет из США и Германии кардинально не решат проблему отставания Украины от Росси по количеству и дальнобойности ракет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет», — цитирует ТАСС Подоляка.

По его словам, главные цели для Вооруженных сил Украины —инфраструктурные объекты в Крыму. Украина ведет работы над созданием собственных дальнобойных ракет, отметил советник.

Белый дом ранее сообщил, что пока не готов делать какие-либо заявления относительно поставок тактических ракет ATACMS. Германия отложила на неопределенный срок поставку Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полета до 500 километров.