Киев признал, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблем ВСУ

Поставки дальнобойных ракет из США и Германии кардинально не
решат проблему отставания Украины от Росси по количеству и дальнобойности ракет,
заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Даже когда мы получим Taurus, а мы их получим, даже если мы
получим ATACMS, это все равно не компенсирует разницу в количестве, которое
было у Российской Федерации, и дальнобойности этих ракет», — цитирует ТАСС
Подоляка.
По его словам, главные цели для Вооруженных сил Украины —инфраструктурные
объекты в Крыму. Украина ведет работы над созданием собственных дальнобойных
ракет, отметил советник.
Белый дом ранее сообщил, что пока не готов делать какие-либо
заявления относительно поставок тактических ракет ATACMS. Германия отложила на
неопределенный срок поставку Киеву крылатых ракет Taurus с дальностью полета до
500 километров.