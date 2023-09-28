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Лавров процитировал Тютчева о схватке России с Западом

Источник:
ТАСС
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Глава МИД Сергей Лавров процитировал слова Федора Тютчева о схватке России и Европы и увидел параллели с текущей ситуацией.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал», — процитировал Лавров письмо Тютчева, написанном в 1854 году, за пару лет до Крымской войны.

В том же письме Тютчев отметил, что России предложили «отречение от основы своего бытия» и, скорее всего, страна «вступит в схватку с целой Европой».

«Если абстрагироваться от дат и годовщин, это в общем-то вполне применимо к тому, что сегодня Запад делает в отношении нашей родины», — сказал министр.

Поэтому, по словам Лаврова, все то, что делает Россия, президент Владимир Путин, российская армия и общество «направлено на то, чтобы эти замыслы, о которых писал Тютчев еще почти 200 лет назад, никогда не материализовались».

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