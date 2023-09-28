Премьер‑министр Канады извинился за чествование нациста

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как "Галичина").

«Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в (прошлую) пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — добавил глава правительства.

Трюдо также назвал чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста». Он добавил, что это «причинило страдания» полякам, цыганам, инвалидам, расовым меньшинствам и «многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов».

«Я хочу подчеркнуть, что Канада очень сожалеет о сложившейся ситуации», — продолжил Трюдо. При этом, по словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». Он добавил, что Оттава продолжит поддержку Киева.

После этого Москва затребовала себе отдельных извинений. «Полагаю, что несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — отметил российский посол Олег Степанов.