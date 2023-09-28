НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Премьер‑министр Канады извинился за чествование нациста

Источник:
Sibnet.ru
133 1
Фото: Jean-Marc Carisse / CC BY 2.0

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения в связи с чествованием украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галиция» (также известна как "Галичина").

«Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в (прошлую) пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — добавил глава правительства.

Трюдо также назвал чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста». Он добавил, что это «причинило страдания» полякам, цыганам, инвалидам, расовым меньшинствам и «многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов».

«Я хочу подчеркнуть, что Канада очень сожалеет о сложившейся ситуации», — продолжил Трюдо. При этом, по словам премьера, случившимся якобы воспользовалась Россия для того, чтобы начать «ложную пропаганду о том, за что борется Украина». Он добавил, что Оттава продолжит поддержку Киева.

После этого Москва затребовала себе отдельных извинений. «Полагаю, что несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир», — отметил российский посол Олег Степанов.

Еще по теме
Лавров процитировал Тютчева о схватке России с Западом
США задумали разжечь новые очаги борьбы с Россией
Сурков предрек России, США и Европе объединение
Азербайджан задержал экс‑министра Карабаха Рубена Варданяна
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Обсуждение (1)
Картина дня
США задумали разжечь новые очаги борьбы с Россией
Лавров процитировал Тютчева о схватке России с Западом
Ким Чен Ын потребовал резко нарастить ядерный потенциал КНДР
Киев признал, что ракеты ATACMS и Taurus не решат проблем ВСУ
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Qprovessional

Зачем ему зарплата, если он на полном гособеспечении, включая самолеты, кортежи, отдельные структуры...

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

ball-n-wall

Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?