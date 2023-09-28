Ким Чен Ын потребовал резко нарастить ядерный потенциал КНДР

КНДР должна «в геометрической прогрессии» нарастить производство ядерного оружия, заявил лидер страны Ким Чен Ын, выступая на 9-й сессии Верховного народного собрания Северной Кореи.

«Важнейшим заданием <...> является стремительное укрепление ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношениях», — цитирует ТАСС Ким Чен Ын.

Он подчеркнул, что «следует со всей силой реализовать работу по увеличению производства ядерных вооружений в геометрической прогрессии, по осуществлению разновидности ударных ядерных средств и их постановке на боевое дежурство разных видов войск».

По его словам, усилия в этом направлении необходимы для реализации потенциала сдерживания в условиях угрозы ядерной войны против КНДР.

Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость укрепления солидарности «со странами, восставшими против гегемонии США и Запада».