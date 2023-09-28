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США задумали разжечь новые очаги борьбы с Россией

Источник:
Al-Watan
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Соедиенные Штаты разожгут новые очаги борьбы с Россией, поскольку Украина не справилась со всей задачей, пишет обозреватель арабоязычного издания Al-Watan Разук аль-Гави.

«Украинские силы даже при поддержке США не могут оказать сопротивления российской армии и добиться прогресса на поле боя. Вашингтон напрасно делает ставку на возможность установления военной блокады России через Украину. Киев не способен противостоять Москве из-за дисбаланса сил», — уверен обозреватель.

В свете этого Вашингтон и НАТО пошли на открытие фронта в бышей советской республике Молдавии и закачку туда оружия для подготовки к возможным военным действиям против России под надуманными предлогами, отметил Разук аль-Гави.

По его словам, параллельно американская администрация начала практиковать свой провокационный подход в кавказском регионе. Пример этого — совместные американо-армянские военные учения.

«Они знаменуют начало новой фазы американо-российского противостояния. Театром военных действий станет Южный Кавказ. Цель —дезориентировать Москву на новом фронте», — заключил Разук аль-Гави.

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Политика #Мир
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