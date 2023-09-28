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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра «Русы против ящеров»

Источник:
Sibnet.ru
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Состоялся релиз российской игры «Русы против ящеров» — она появилась на цифровой площадке Steam. Приобрести слэшер можно всего за 37 рублей.

Проект студии The Bratans предлагает игрокам принять важнейшее сражение в истории, которое положило начало российской государственности. Игра представляет собой непрерывные сражения с полчищами разумных ящеров.

«Погрузитесь в мир Гипербореи и одолейте полчища Ящеров и других иродов, покусившихся на святые места предков. Выберите достойного героя и отправляйтесь спасать мир от зеленой чумы», — говорится в описании разработчиков.

На выбор доступны три бойца с различным оружием: Радислав Багиров, Всеслав Чародей и Дрочеслав, сын Сергея. Геймерам также обещают «активные комбо и скоростные атаки под матерый фонк во славу Перуна».

Противостояние Древних Русов и ящеров — популярный мем, основанной на теории заговора виртуального «профессора Багирова». В нем обыгрывается выдуманное противостояние древних славян с динозаврами.

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Игры #Экшены
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