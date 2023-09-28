Самая доходная валюта мира поразила экспертов

Самой доходной валютой мира по итогам третьего квартала 2023 года неожиданно стал афганский афгани. За отчетный период афганская валюта выросла на рекордные 9%.

Лидерство афгани стало шоком для многих аналитиков — Афганистан находится под санкциями, отрезан от мировой финансовой системы, в стране запрещены многие виды торговли и вывоз валюты.

Резкое укрепление афганской валюты эксперты объясняют притоком в страну гуманитарной помощи на миллиарды долларов, а также растущим товарооборотом с азиатскими странами, пишет Bloomberg.

Так, только за 2022 год в Афганистан по линии ООН было передано около 4 миллиардов долларов США, еще около 1,1 миллиарда долларов поступило в 2023 году. В итоге с начала 2023 года афгани укрепился на 14%.

Однако специалисты считают, что лидерство афгани — временное. Экономическая, социальная и политическая нестабильность в стране не способствует дальнейшему росту валюты, которая может подешеветь уже в ближайшие месяцы.