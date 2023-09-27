Сурков предрек России, США и Европе объединение

Россия, США и Европа в будущем объединятся в «триединый» геополитический кластер — «Великий Север», спрогнозировал бывший замглавы администрации Кремля Владислав Сурков.

«Наша победа изменит и нас, и так называемый Запад. Явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата», — написал Сурков в статье для «Актуальных комментариев».

Политик отметил, что возможность создать «большой северный союз» была упущена «в начале нулевых», когда президент Владимир Путин предложил США подумать о вступлении России в НАТО.

Однако предложение было отклонено, «скорее всего, из-за страха, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на «младших» членов альянса», отметил экс-помощник президента РФ.

При этом он уточнил, что у России нет истинных союзников на глобальном Юге или Востоке. Сурков назвал веру в то, что союзники России находятся в Африке или Азии, «геополитической галлюцинацией».

Политик подчеркнул, что общее будущее России, США и Европы «предопределено общими корнями». По его словам, «три великие северные цивилизации» — США, ЕС и Россия «черпают развитие в образе Pax Romana», а «исходный код этих трех метакультур заложен в Илиаде и Евангелии».