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Болгария передаст Украине дефектные ракеты С-300

Источник:
Sibnet.ru
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Народное собрание Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает Болгарское национальное радио.

Проект о безвозмездной передаче неисправных ракет С-300 подготовили крупнейшие парламентские фракции болгарского парламента. При этом в ходе заседания зал покинули депутаты-социалисты, выступавшие против передачи ракет С-300.

Точное количество неисправных ракет, которые будут переданы Украине, еще предстоит определить министерству обороны, поддержавшему проект. Болгария считает, что Киев сможет восстановить ракеты, используя собственные промышленные мощности.

Кремль считает передачу ракет С-300 незаконной. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ распространила заявление, в котором указывается, что такие планы Софии нарушают обязательства перед Россией.

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Qprovessional

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Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.

MuCbE

Заголовок укросми - "Тысячи тонн боеприпасов было потрачено для поражения российских ракет".