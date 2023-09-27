Болгария передаст Украине дефектные ракеты С-300

Народное собрание Болгарии одобрило план передачи Украине дефектных ракет для зенитных комплексов С-300, сообщает Болгарское национальное радио.

Проект о безвозмездной передаче неисправных ракет С-300 подготовили крупнейшие парламентские фракции болгарского парламента. При этом в ходе заседания зал покинули депутаты-социалисты, выступавшие против передачи ракет С-300.

Точное количество неисправных ракет, которые будут переданы Украине, еще предстоит определить министерству обороны, поддержавшему проект. Болгария считает, что Киев сможет восстановить ракеты, используя собственные промышленные мощности.

Кремль считает передачу ракет С-300 незаконной. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ распространила заявление, в котором указывается, что такие планы Софии нарушают обязательства перед Россией.