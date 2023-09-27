Россиянам отказались платить за победу на турнире Fortnite

Российским киберспортсменам отказали в выплате призовых после победы на турнире по Fortnite, сообщил на своей странице в соцсети X Даниил Рutrick Абдрахманов.

В августе он вместе с Егором Swizzy Люцико выиграл европейский гранд-финал Fortnite Champion Series Major 3: Chapter 4 Season 3, за что им полагалась выплата в 200 тысяч долларов.

Однако разработчик игры Epic Games не стал выделять призовые, сославшись на пункт правил, согласно которым Россия входит в перечень регионов, в которых отправка призовых ограничена.

«Мы получали визы, потратили на это много денег, времени, и нас просто вот так обманули. Все потому, что у нас российские паспорта, и мы ничего с этим поделать не можем», — написал Рutrick.