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Запущена оплата по QR-кодам через СБП за границей

Источник:
Sibnet.ru
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Российские банки впервые запустили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей за границей.

Схему с оплатой по QR-кодам через СБП уже запустили как минимум два отечественных банка, которые сумели договориться с местными банками. Еще пять российских кредитных организаций сейчас находятся на стадии тестирования, пишут «Известия».

Так, сервис запустил «МТС Банк», пока он доступен только в Таджикистане. В Узбекистане платежи работают через «Капитал Банк». Информация об остальных закрыта из-за риска наложения санкций.

Для проведения платежа пользователю достаточно отсканировать QR и подтвердить действие. Кредитные учреждения рассчитывают, что услуга будет востребована среди российских туристов.

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