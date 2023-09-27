Запущена оплата по QR-кодам через СБП за границей

Российские банки впервые запустили оплату по QR-кодам через Систему быстрых платежей за границей.

Схему с оплатой по QR-кодам через СБП уже запустили как минимум два отечественных банка, которые сумели договориться с местными банками. Еще пять российских кредитных организаций сейчас находятся на стадии тестирования, пишут «Известия».

Так, сервис запустил «МТС Банк», пока он доступен только в Таджикистане. В Узбекистане платежи работают через «Капитал Банк». Информация об остальных закрыта из-за риска наложения санкций.

Для проведения платежа пользователю достаточно отсканировать QR и подтвердить действие. Кредитные учреждения рассчитывают, что услуга будет востребована среди российских туристов.