Ученые NASA вскрыли контейнер с грунтом астероида Бенну

Исследователи NASA в стерильном боксе вскрыли капсулу с образцами грунта с астероида Бенну, полученными аппаратом OSIRIS-REx. Капсула приземлилась в минувшее воскресенье после почти трехлетней космической миссии.

Внутри ученые обнаружили черный материал, похожий на пыль. В ближайшее время образцы отправят на анализ в одну из лабораторий NASA. Ожидается, что первые результаты будут получены в эту пятницу.

При этом главные материалы миссии содержатся в отборнике проб TAGSAM, который еще предстоит извлечь из капсулы. Специалисты рассчитывают, что на соответствующие работы уйдет около двух недель.

Около 70% образцов с астероида Бенну будут отложены для будущих исследований на оборудовании, которое еще предстоит разработать и создать. Остальные 30% распределят между рядом мировых лабораторий.



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Данное исследование станет своего рода независимым подтверждением анализа материала с другого астероида — Рюгу, образцы которого на Землю доставил японский аппарат. В материалах с Рюгу обнаружены органика и витамины.