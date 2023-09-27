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Windows 11 получила обновление с искусственным интеллектом

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft выпустила крупнейшее обновление Windows 11, которое привносит в операционную систему новые функции, включая инструмент с искусственным интеллектом Copilot, сообщается в официальном блоге корпорации.

Разработчики отмечают, что Copilot может тезисно пересказать статью из интернета, сгенерировать письмо для электронной почты, а также включить Bluetooth-соединение или «темную» тему.

Инструмент под управлением ИИ будет доступен на правой боковой панели, для его включения нужно нажать комбинацию Win + C. Он будет работать и отображаться одновременно с другими приложениями.

Новый функции также получило приложение Paint — теперь в нем можно генерировать картинки по текстовому описанию, также в приложении появилась поддержка слоев и прозрачности. «Ножницы» теперь могут делать не только статичные снимки, но и захватывать видео и аудио.

Обновлен дизайн разделов «Избранное» и «Недавнее», в операционную систему добавлено управление RGB-подсветкой В меню «Пуск» появились ссылки на рекомендованные сайты, также Windows 11 добавлена нативная поддержка архивов.

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