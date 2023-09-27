Норвежские ученые зафиксировали четыре взрыва на «Северных потоках»

Расследующие подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ученые из Норвегии представили новые подробности произошедшего. Полученные сейсмологические данные указывают, что на трубопроводах произошли четыре взрыва, а не два, как считалось ранее.

Три взрыва произошли к северо-востоку от датского острова Борнхольм, а один — к юго-востоку от него. Первый взрыв был зафиксирован 26 сентября в 02.03 по местному времени, второй — в 19.03, а третий и четвертый — через 7 и 16 секунд соответственно после двух первых, пишет The Guardian.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках» на межнациональном уровне, но ее резолюцию не приняли.

Российские власти сочли произошедшее «актом международного терроризма» и возбудили дело по части 1 статьи 361 УК РФ. Расследование в связи со взрывами также ведут Германия, Дания и Швеция.