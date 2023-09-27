Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит «черная дыра»

Корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Они сейчас активно используются в специальной военной операции, наносят удары ракетами "Калибр" по врагу, — сказал он.

По его словам, «Якутск» строится по модернизированному проекту именно для Тихоокеанского флота. «Его надо сейчас достаточно активно обновлять. Там остаются считаные корабли проекта 877, они уже свой ресурс выработали. И каждая новая лодка — это существенное увеличение сил флота», — отметил Болтенков.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Они призваны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Эти субмарины имеют водоизмещение свыше 3,9 тысячи тонн, длину 74 метра, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту каждый корабль несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».