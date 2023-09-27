НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Подводные силы Тихоокеанского флота пополнит «черная дыра»

Источник:
«Известия»
342 0
Российская подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Российская подводная лодка проекта 636 «Варшавянка»
Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Корабли проекта 636 — самое современное, что у России пока есть в серии, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. «Они сейчас активно используются в специальной военной операции, наносят удары ракетами "Калибр" по врагу, — сказал он.

По его словам, «Якутск» строится по модернизированному проекту именно для Тихоокеанского флота. «Его надо сейчас достаточно активно обновлять. Там остаются считаные корабли проекта 877, они уже свой ресурс выработали. И каждая новая лодка — это существенное увеличение сил флота», — отметил Болтенков.

Подводные лодки проекта 636.3 считаются одними из самых бесшумных в мире, за что на флоте их прозвали «черными дырами». Они призваны выполнять широкий круг задач — уничтожать надводные и подводные цели, вести патрулирование и разведку.

Эти субмарины имеют водоизмещение свыше 3,9 тысячи тонн, длину 74 метра, скорость до 20 узлов. Они могут непрерывно находиться в море до 45 суток. На борту каждый корабль несет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов, может применять торпеды и мины, а также крылатые ракеты «Калибр-ПЛ».

Еще по теме
Уничтожение склада ВСУ с тысячами тонн снарядов попало на видео
Украина дважды за ночь обстреляла Донецк кассетными снарядами
Украина запросила аналог российских ракет «Калибр»
Киев признал уничтожение Россией места сборки украинских ракет
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

Qprovessional

Зачем ему зарплата, если он на полном гособеспечении, включая самолеты, кортежи, отдельные структуры...

ball-n-wall

Националистический оскал Запада. Муки сброшены, не удивлюсь если у Трюдо в тот момент были носки с фашистской...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

cre

Вспомнилось:- Сколько букв "н" в слове "Таллин"?- Ни одной, потому что это Ревель.