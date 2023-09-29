НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Сервисы подписок нарастили популярность

Источник:
Sibnet.ru
123 0
Wink
Фото: © Sibnet.ru

Большинство пользователей подключают одну-две подписки, самые популярные — сервисы музыки и кино, следует из исследования, проведенного Tele2.

Одну-две подписки оформили 65% опрошенных пользователей, доля владельцев трех-четырех подписок составила 19%. 10% респондентов оформили семь и более подписок.

Почти у половины опрошенных (45%) за последние два года выросло число подписок. Не изменили количество подписок 44% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.

Пользователи выбирают сервисы музыки (31% опрошенных) и кино (29%). Третьи по популярности — игры (8%). 4% клиентов хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга.

Чаще всего подписки оформляют клиенты от 35 до 44 лет (32%). Меньше всего — пользователи до 18 лет (1,5% опрошенных). Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей. Женщины выбирают подписки чаще, чем мужчины.

Хайтек
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
10468
2
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
12949
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
16301
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
16572
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
19032
0
Как выбрать
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
31.08.23, 23:54
2713
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
3404
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
7199
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
21199
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
20638
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Составлен топ лучших смартфонов сентября
Снег завалил высокогорное село Алтая. ВИДЕО
Глава комитета по развитию НАТО призвал разбомбить Белград
Обсуждение (0)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Топ комментариев

STRYKER9800

Уже почти четверть века требует! И что с него полку?

Root_in

На моей памяти это уже раз 7))))

Diman_nazi

"Путин потребовал разобраться с ценами на бензин"... Можно не надо? зная, как он требует, цена легко...

Uynachalnica

Ну да: https://info.sibnet.ru/articles/?text=%D0%B...%B2%D0%B0%D0%BB