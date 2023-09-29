Сервисы подписок нарастили популярность

Большинство пользователей подключают одну-две подписки, самые популярные — сервисы музыки и кино, следует из исследования, проведенного Tele2.

Одну-две подписки оформили 65% опрошенных пользователей, доля владельцев трех-четырех подписок составила 19%. 10% респондентов оформили семь и более подписок.

Почти у половины опрошенных (45%) за последние два года выросло число подписок. Не изменили количество подписок 44% опрошенных, и только 10,36% уменьшили это число.

Пользователи выбирают сервисы музыки (31% опрошенных) и кино (29%). Третьи по популярности — игры (8%). 4% клиентов хотели бы подписаться на покупку одежды, использование каршеринга и вызов клининга.

Чаще всего подписки оформляют клиенты от 35 до 44 лет (32%). Меньше всего — пользователи до 18 лет (1,5% опрошенных). Можно предположить, что они не оплачивают их сами, но при этом пользуются подписками родителей. Женщины выбирают подписки чаще, чем мужчины.