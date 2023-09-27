Криптовалютная биржа Binance покинет Россию

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance продаст свой российский бизнес CommEX, процесс перехода пользователей на другую платформу займет около года, сообщает пресс-служба структуры.

«С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе организованной и последовательной миграции пользователей Binance совместно с CommEX примут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре переноса их активов на платформу CommEX.

В рамках соглашения с CommEX биржа Binance полностью прекращает свою деятельность в России. Сделка предусматривает, что у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет все биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России. Представители биржи заверили, что приложат все усилия для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователями.

На протяжении последних месяцев Binance последовательно ограничивала возможности для российских пользователей на фоне обвинений в поддержке обхода санкций. Так, 27 августа Binance запретила клиентам из России операции с любой валютой, кроме рубля.