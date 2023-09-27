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Цены на бензин и дизель вновь пошли в рост

Источник:
ТАСС
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Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива вновь начала расти после снижения на фоне введенных ограничений на экспорт топлива, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 2,06%, до 56,59 тысячи рублей за тонну, летнего дизеля — на 1,17%, до 61,559 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 подорожал на 1,27%, до 58,846 тысячи рублей за тонну, приводит ТАСС данные биржи.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%.

В Минэнерго России также заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.

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Экономика #Недра и ТЭК
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