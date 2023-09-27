Показана основа для электромобиля «Атом»

«Атом» собрал полнофункциональный рабочий прототип платформы отечественного электромобиля, сообщила пресс-служба компании.

Собраны 13 экземпляров. Каждый из них — фактически готовая основа электромобиля с двигателем, батареей и со всей сопутствующей электроникой.

Функциональная платформа электромобиля «Атом» Фото: © «Атом»

Тестирование платформы будет проходить до середины 2024 года. Оно будет включать настройку и калибровку шасси, рулевого органа управления, систем торможения и термостатирования, электропривода и системы ADAS.

Электромобиль «Атом» — небольшой хетчбэк с распашными дверями. Запас хода — 500 километров, разгон до 100 километров в час — за семь секунд.