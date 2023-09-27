Материал для «начинки» аккумуляторов синтезировали в Новосибирске

Специалисты Института неорганической химии СО РАН синтезируют функциональные материалы для создания аккумуляторов нового поколения и совместно с коллегами из Института ядерной физики СО РАН изучают их свойства с помощью синхротронного излучения.

«Натрий – довольно дешев, по сравнению с литием, и он более распространен. Поэтому во всем мире внимание переключено на создание материалов, которые бы хорошо работали в натрий-ионных аккумуляторах – отвечали за повышение стабильности их работы и хорошую энергетическую емкость.

Задача исследователей состоит в том, чтобы путем «точечных» замен или «удаления» атомов химических элементов в синтезируемом материале, задавать ему такие характеристики, которые позволят ионам натрия эффективно с ним взаимодействовать.

Научная группа исследует характеристики гибридного материала из дисульфида молибдена и графена, который перспективен в качестве анодной части натрий-ионных аккумуляторов. Исследования показали, что синтезированный материал обладает хорошей стабильностью и достаточной энергоемкостью, то есть основные параметры качества батареек остаются на высоком уровне.

«Использование синхротронного излучения в качестве источника рентгеновского излучения позволит применить современные методы диагностики наноматериалов и перейти к проведению in situ экспериментов. Суть которых заключается в исследовании процессов циклирования натрий-ионных аккумуляторов с высокой чувствительность, позволяющей зафиксировать даже небольшие изменения структуры вещества», — сказала старший научный сотрудник лаборатории физикохимии наноматериалов НХ СО РАН Анастасия Федоренко.