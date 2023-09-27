Зеленский испугался корейского сценария раскола Украины

Президент Украины Владимир Зеленский больше всего опасается корейского сценария исхода конфликта, когда страна окажется разделенной на две части, считает обозреватель испанской газеты El Pais Кристиан Сэгура.

«Украинский лидер боится, что конфликт может привести к разделению страны, как это произошло на Корейском полуострове. <...> В политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части», — приводит РИА Новости мнение Сэгуры.

Он напомнил, что многие политики и аналитики высказывались о возможности корейского сценария для Киева, однако только в этом году она обрела реальные очертания. Секретарь СНБ Украины Алексей Данилов говорил о том, что «Киеву предлагают корейский вариант».

Пхеньян и Сеул формально находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.