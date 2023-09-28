Премьера музыкального сериала «Плакса» состоялась в Wink

Музыкальный сериал «Плакса» от Сергея Жукова из «Руки вверх» вышел в Wink в четверг, 28 сентября. В видеосервисе уже доступны две первые серии.

В центре сюжета сериала школьница из Москвы Маша, которая училась в гимназии на Рублевке. Когда ее семья перебирается в Новоморск, Маша поступает в обычную общеобразовательную школу, где отношение к проблемам учеников совсем другое.

У девушки сразу же появляются враги: Крис, местная заводила, натравливает против новенькой одноклассников, которые портят ей жизнь. Как назло, у Маши рождаются чувства к парню Крис. Чтобы разобраться со своими моральными проблемами, она собирает рок-бэнд под названием «Плакса».

Главную роль в «Плаке» сыграла дочь Сергея Жукова Ника, также в проекте участвуют певец Ваня Дмитриенко, Агата Муцениеце, Роман Маякин, Ирина Разанова.

Сериал «Плакса» состоит из восьми эпизодов. Первые два доступны в Wink с 28 сентября. Следующие серии будут выходить по четвергам, полностью музыкальная драма появится в видеосервисе 9 ноября.