Тарасов и Костенко ждут четвертого ребенка

Бывший футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко объявили, что ждут четвертого ребенка.

Пара опубликовала в социальных сетях фотографию с тремя детьми. Костенко на снимках позирует в открытом наряде, с обнаженным, округлившимся животом.

«Спасибо, любимая», — подписал фотографию Тарасов, сопроводив текст эмодзи беременной женщины.

Фото: © @dashacandy

Для Тарасова это будет пятый ребенок. У спортсмена есть дочь от первого брака, которой уже 14 лет. Костенко родила ему двух дочерей (пять и три года) и сына, которому скоро исполнится два года.