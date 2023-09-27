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Голливудские сценаристы прекратили забастовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бенуа Приёр / CC0

Голливудские сценаристы объявили о прекращении забастовки, которая продолжалась пять месяцев.

Гильдия сценаристов Америки и Ассоциация продюсеров кино и телевидения подпишут новое трехлетнее соглашение со студиями. Соглашение предусматривает повышение оплаты труда, увеличение взносов на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также регулирование использования искусственного интеллекта, сообщает Deadline.

Гильдия сценаристов начала забастовку в начале мая. Из-за забастовки релизы и производство многих фильмов и сериалов пришлось отложить.

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