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Можно ли заряжать iPhone кабелем от Android

Источник:
Sibnet.ru
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Использование кабелей от смартфонов на Android никак не влияет на зарядку нового iPhone 15, сообщил эксперт Иван Черноусов.

«Apple рекомендует заряжать девайс от 20 Вт адаптера, вот этой рекомендации действительно стоит придерживаться. Потому что если, условно, вы будете заряжать iPhone от 100 Вт адаптера, то тогда аккумулятор действительно износится быстрее», — цитируют «Известия» Черноусова.

Он рекомендовал пополнять емкость аккумулятора до 80%, тем более что в iPhone появилась опция, где можно выставить уровень заряда, после которого девайс автоматически перестанет заряжаться.

Можно использовать кабели для любого Android-устройства. Основное требование — чтобы это не был дешевый китайский провод.

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