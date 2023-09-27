Эстония переименует Калининград в Кенигсберг

Комиссия парламента Эстонии по иностранным делам направила соответствующее предложение эстонской научной организации «Общество родного языка», занимающейся исследованием эстонского языка, приводит ТАСС сообщение местных СМИ.

По их информации, инициатива поступила в языковую комиссию общества, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям.

После победы над Германией северная часть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом была передана Советскому Союзу как победительнице. Кенигсберг был переименован в Калининград в честь советского государственного деятеля Михаила Калинина.