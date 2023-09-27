НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Милохин пообещал не говорить больше гадости про Россию

Источник:
Sibnet.ru
404 4
Фото: © телеграм-канал Дани Милохина

Даня Милохин признался, что хочет вернуться в Россию, но жители страны, в особенности взрослые, обозлились на него и жалуются властям, из-за чего у блогера возникают проблемы.

«Я ведь не из Америки приехал вас травить. Я приехал снимать тиктоки, я приехал участвовать в шоу. Почему мешаете — не понимаю», — обратился к россиянам блогер в интервью «Мадонна Мур».

Милохин уехал из России после начала СВО. В сентябре он прилетел в Москву. Об этом сообщили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая предложила отправить парня в армию. Блогер испугался и поспешно покинул страну.

Теперь тиктокер заговорил о возможном возвращении в Россию, несмотря на опасность. Он говорит, что ему нужно в столицу, чтобы встретиться с блогером Юлией Гаврилиной, которую он до сих пор любит (пара раньше встречалась, но молодые люди расстались).

«Я готов сказать, что не буду больше говорить гадостей всяких разных о России, следить за словами буду тоже. Не скажу, что я перестану красить ногти или сниму сережки, или перестану материться», — пообещал Милохин, если ему разрешат спокойно вернуться в страну.

Еще по теме
Милохин извинился перед Первым каналом спустя год после подставы
Мозговые волны Бузовой измерили в НГУ
Певица Mary Gu призналась в любви к стриптиз‑клубам
Игоря Николаева прооперировали
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (4)
Картина дня
Зеленский испугался корейского сценария раскола Украины
Эстония переименует Калининград в Кенигсберг
Уничтожение склада ВСУ с тысячами тонн снарядов попало на видео
Цены на бензин и дизель вновь пошли в рост
О самом главном
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Пять приемов расположить к себе людей
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Все статьи
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного