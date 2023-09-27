Милохин пообещал не говорить больше гадости про Россию

Даня Милохин признался, что хочет вернуться в Россию, но жители страны, в особенности взрослые, обозлились на него и жалуются властям, из-за чего у блогера возникают проблемы.

«Я ведь не из Америки приехал вас травить. Я приехал снимать тиктоки, я приехал участвовать в шоу. Почему мешаете — не понимаю», — обратился к россиянам блогер в интервью «Мадонна Мур».

Милохин уехал из России после начала СВО. В сентябре он прилетел в Москву. Об этом сообщили главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая предложила отправить парня в армию. Блогер испугался и поспешно покинул страну.

Теперь тиктокер заговорил о возможном возвращении в Россию, несмотря на опасность. Он говорит, что ему нужно в столицу, чтобы встретиться с блогером Юлией Гаврилиной, которую он до сих пор любит (пара раньше встречалась, но молодые люди расстались).

«Я готов сказать, что не буду больше говорить гадостей всяких разных о России, следить за словами буду тоже. Не скажу, что я перестану красить ногти или сниму сережки, или перестану материться», — пообещал Милохин, если ему разрешат спокойно вернуться в страну.