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АвтоВАЗ начал тесты еще одного китайского авто

Источник:
Sibnet.ru
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Chery Tiggo 7 Pro
Фото: GZrex / CC BY-SA 4.0

Тесты для сертификации автомобилей Chery Tiggo 7 Pro прошли в Центре инжиниринга АвтоВАЗа, сообщили инсайдеры с завода.

На заводе Lada в Санкт-Петербурге собрана пробная партия китайских кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Специалисты служб контроля качества «АвтоВАЗа» занимаются проверкой соблюдения всех технологических параметров сборки, сообщил паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, Chery предлагает АвтоВАЗу более выгодное сотрудничество, чем китайская компания FAW, чей кроссовер выпускается под маркой Lada X-Cross 5.

Производство Lada X-Cross 5, представляющего собой FAW Bestune T77 с другим шильдиком, началось в июне. Продажи кроссовера пока не стартовали. По данным телеграм-канала «Русский автомобиль» у АвтоВАЗа и FAW есть серьезные разногласия.

Chery Tiggo 7 Pro — компактный кроссовер, в России представлен по цене от 2,5 миллиона рублей.

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