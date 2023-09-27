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Инфекционист рассказал о том, когда ставить прививку от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Прививка от коронавируса
Фото: © Sibnet.ru

Коронавирус переходит в статус сезонной инфекции, поэтому будет циркулировать вместе с гриппом осенью и зимой, но прививку от него стоит поставить после поступления обновленной вакцины.

«Большинство ученых во всем мире считают, что коронавирус дрейфует в разряд сезонных инфекций. Уже понятно, что он никуда не уйдет, он так и будет циркулировать в популяции, и будут появляться все новые варианты. Но в итоге велика вероятность, что этот вирус в конце концов перейдет в разряд банальных респираторных инфекций», — сказал «Российской газете» замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

В медучреждениях остаются запасы «старой» вакцины, которую делали на основе первого штамма коронавируса SARS-CoV-2. Но за 3,5 года вирус сильно мутировал, и сейчас в мире заражаются вариантами линии «омикрон».

«Прививаться старым препаратом особого смысла нет. "Уханьский" штамм сильно отличается от "омикрона" по антигенному составу, соответственно, антитела, которые вырабатываются на изначальный штамм ковида после вакцинации, малоэффективны и против субштамма "эрис", и против других новых штаммов. Ждем, что скоро у нас появится обновленная вакцина», — сказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

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