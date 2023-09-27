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Милохин извинился перед Первым каналом спустя год после подставы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Даня Милохина

Блогер Даня Милохин извинился перед Константином Эрнстом за уход с проекта «Ледниковый период» год назад и попросился вернуть его обратно.

«Я был очень ответственный, но перегорел. Периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Константин Львович, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал Милохин в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Блогер некрасиво поступил по отношению не только к Первому каналу, покинув проект в разгар съемок, но и к партнерше Евгении Медведевой. Более того, после ухода Милохин записал дисс на телеканал.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

saxat

А вы по какому поводу интересуетесь? Сами из "трудовых резервов" будете или как?🤔