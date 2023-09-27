Милохин извинился перед Первым каналом спустя год после подставы

Блогер Даня Милохин извинился перед Константином Эрнстом за уход с проекта «Ледниковый период» год назад и попросился вернуть его обратно.

«Я был очень ответственный, но перегорел. Периодически давал слово, что не уйду, но в какой-то момент меня перекрыло. Я выступал не с удовольствием. Константин Львович, я бы очень хотел попросить прощения за инцидент, который произошел год назад. Если вы дадите мне второй шанс, я его оправдаю», — сказал Милохин в интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Блогер некрасиво поступил по отношению не только к Первому каналу, покинув проект в разгар съемок, но и к партнерше Евгении Медведевой. Более того, после ухода Милохин записал дисс на телеканал.