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Аплодисменты Зеленского нацисту привели к скандалу в Канаде

Источник:
ТАСС
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Украинский нацист Ярослав Хунку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским
Украинский нацист Ярослав Хунку на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: © Wikimedia

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота заявил, что уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

Во время визита Зеленского в Канаду на встречу с ним в канадский парламент пригласили ветерана дивизии СС «Галиция» 98-летнего Ярослава Хунку . Зеленский и премьер Канады Джастина приветствовали его бурными аплодисментами. Это вызвало волну возмущения в мире.

«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин», — приводит ТАСС слова Рота, сказанные в канадском парламенте. Он сказал, что сожалеет о решении пригласить в парламент Хунку. По его словам, «публичное чествование [нациста] причинило боль различным людям и сообществам».

Ни Зеленский, ни его офис никак прокомментировали эту скандальную ситуацию. Почта Украины, тем времен, выпустила марку с изображением нациста Хунку и подписью «герои не умирают».

Нацистская дивизия СС «Галиция» была сформирована из жителей Западной Украины в 1943 году. Ее военнослужащие участвовали в зверствах против мирного населения, в основном, еврейского и польского.

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