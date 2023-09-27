Сбор редких грибов станет уголовным преступлением

Уголовная ответственность за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений вступит в силу 12 октября, адвокат Татевик Чугурян рассказала о том, кому грозит девятилетний срок лишения свободы.

Изменения в Уголовный кодекс президент России Владимир Путин утвердил в апреле. Согласно документу, умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение краснокнижных растений и грибов будет наказываться сроком до девяти лет лишения свободы.

Ответственность за совершение схожего деяния также предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП). Квалифицировать конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности, пояснила адвокат. При этом грибникам уголовная ответственность вряд ли грозит, подчеркнула Чугурян.

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«К примеру, действия грибника-пенсионера, случайно срезавшего гриб, входящий в утвержденный (правительством) перечень, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения. Такой критерий имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям», — сказала «Ленте.ру» Татевик Чугурян.

Правоприменительная практика по статье 260.1 Уголовного кодекса пока отсутствует, напомнила юрист, и отдельные аспекты привлечения к ответственности по ней будут уточняться. «Правоприменители в ожидании разъяснений, традиционно излагаемых в Постановлениях пленума и Обзорах Верховного Суда», — заключила она.

В список краснокнижных грибов входят: подберезовик разноцветный (Leccinum variicolor), полубелый гриб (Boletus impolitus), сыроежка зеленоватая (Russula virescens), сыроежка разнолистная (Russula heterophylla), груздь золотисто-желтый лиловеющий (Lactarius repraesentaneus) и другие.