Украина дважды за ночь обстреляла Донецк кассетными снарядами

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами западного производства, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сразу после полуночи по городу со стороны украинских войск было выпущено городу 10 кассетных снарядов. Позднее был зафиксирован еще один артналет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — уточнили в СЦКК.

Крупную партию кассетных снарядов Украине передали Соедиенные Штаты. Решение было принято из-за истощения запасов иных видов боеприпасов на Западе.

Кассетные боеприпасы запрещены к использованию во многих странах мира. ООН осудила применение кассетных боеприпасов на Украине. «Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжар.