НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина дважды за ночь обстреляла Донецк кассетными снарядами

Источник:
Sibnet.ru
299 2

Украинские войска дважды за ночь обстреляли Донецк кассетными снарядами западного производства, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Сразу после полуночи по городу со стороны украинских войск было выпущено городу 10 кассетных  снарядов. Позднее был зафиксирован еще один артналет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 2.45 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 2.50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — уточнили в СЦКК.

Крупную партию кассетных снарядов Украине передали Соедиенные Штаты. Решение было принято из-за истощения запасов иных видов боеприпасов на Западе.

Кассетные боеприпасы запрещены к использованию во многих странах мира. ООН осудила применение кассетных боеприпасов на Украине. «Вооружения такого типа должны остаться в прошлом», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжар.

Тема: Военная операция на Украине
Арабские СМИ заявили, что поражение России невозможно
Украина запросила аналог российских ракет «Калибр»
Шойгу оценил «штурмовые» потери украинской армии
Киев признал уничтожение Россией места сборки украинских ракет
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Забытая девочка из детского «Голоса» довела до мурашек наставников
Соколикова взяли в «Голос. Уже не дети» после компрометирующих слухов
Интеллектуальная «РулеТКа» стартует на Sibnet.ru
Набраны все команды участников «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (2)
Мультимедиа
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Гид по кофе: девять популярных напитков
Севший в поле Airbus показали с высоты. ВИДЕО
Самое обсуждаемое
30
Эксперты выявили подлог в передаче Крыма в состав УССР
24
Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота
24
Лавров сказал, когда Россия будет уважать целостность Украины
21
Кандидат в президенты США заявил, что Украине не место в НАТО
21
Шойгу доложил Путину о героическом бое у Урожайного