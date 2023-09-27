Пес Байдена искусал сотрудников Секретной службы США

Одиннадцать агентов американской Секретной службы искусала немецкая овчарка президента Джо Байдена по кличке Коммандер.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми рассказал телеканалу CNN, что очередной сотрудник ведомства, «войдя в контакт с домашним животным первой семьи», был укушен. Медики оказали пострадавшему всю необходимую комплексную помощь.

Экс-сотрудник Секретной службы США Джонатан Вакроу сообщил журналистам, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США.

По словам бывшего агента, единичное происшествие подобного рода можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленность таких инцидентов указывает на серьезность проблемы. Уже покусано одиннадцать человек.