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Пес Байдена искусал сотрудников Секретной службы США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: A.Koch / CC BY-SA 3.0

Одиннадцать агентов американской Секретной службы искусала немецкая овчарка президента Джо Байдена по кличке Коммандер.

Представитель Секретной службы Энтони Гульельми рассказал телеканалу CNN, что очередной сотрудник ведомства, «войдя в контакт с домашним животным первой семьи», был укушен. Медики оказали пострадавшему всю необходимую комплексную помощь.

Экс-сотрудник Секретной службы США Джонатан Вакроу сообщил журналистам, что Байдены подвергают серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США.

По словам бывшего агента, единичное происшествие подобного рода можно было бы списать на несчастный случай, но многочисленность таких инцидентов указывает на серьезность проблемы. Уже покусано одиннадцать человек.

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Топ комментариев

rumatam

за свой счет пусть катит, или она за гос счет съездить желает...........здоровье она теряет. Вон пусть...

Peperz

Или убавить аппетиты топ менеджеров.

pepelmetal

Когда гореть начнут, с экипажем внутри, вот это хорошие новости будут

saxat

А вы по какому поводу интересуетесь? Сами из "трудовых резервов" будете или как?🤔